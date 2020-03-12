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HDP'den Nevruz kararı!

HDP, koronavirüs nedeniyle Diyarbakır dahil kitlesel nevruz etkinliklerini iptal etti.

Siyaset / 12 Mart 2020 Perşembe 18:55
HDP'den Nevruz kararı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), olağanüstü gündemle parti genel merkezinde toplandı. HDP, korona virüsü nedeniyle nevruz etkinliklerini iptal etme kararı aldı.

'KORONAVİRÜSÜ İLE MÜCADELEYE YOĞUNLAŞMALIYIZ'
Toplantı sonrası HDP şu açıklamalarda bulundu: Yürüttüğümüz tartışma ve değerlendirmeler sonucunda; tüm insanlık açısından bir tehdit haline gelen Korona virüsü vakalarının tüm bölge ülkelerinde görüldüğü gibi, Türkiye'de de Korona virüsü vakalarına rastlandığı açıklamaları karşısında; halklarımızın sağlığını her şeyin üstünde görerek, Uluslararası bir etkinlik olan nevruz bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak, yeniden bir karar almanın hayati derecede önemli olduğuna inandık. Bu nedenle; nevruz bayramı kutlamalarına, uluslararası bir katılım olacağı gerçeğinin bilincinde olarak; bunun doğallığında bir risk oluşturacağını da düşünerek , halkımızın ve uluslararası toplumun sağlığı açısından tedbir alma amaçlı 2020 nevruz bayramı kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi halkımıza ve uluslararası topluma duyurmak istiyoruz.



'ALDIĞIMIZ KARARIN ANLAYIŞLA KARŞILANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Bizler açısından son derece önemli olan ve hiçbir koşulda kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğimiz büyük acılar, bedeller ve mücadeleler sonucunda büyüttüğümüz nevruz bayramı kitlesel kutlamalarını iptal etme kararını almanın son derece zor olduğunu belirtmek istiyoruz. Ancak halkımızın ve tüm insanlığın sağlığının da çok önemli olduğu bilinci ve sorumluluğu ile böyle bir karar almanın insani, ahlaki ve siyasi açıdan zorunlu olduğuna inandık. Halklarımız ve tüm uluslararası toplumun böylesine zor bir kararı almamızı anlayışla karşılayacağına inanarak, tüm insanlığın sağlığını tehdit eden koronavirüs ile mücadeleye yoğunlaşmalıyız. Buradan bütün insanlığa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, koronavirüsü nedeniyle yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz.'

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