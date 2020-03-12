USD (Alış - Satış) : 6,23 - 6,24 EURO (Alış - Satış) : 7,01 - 7,03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü!

Görüşmede, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

Siyaset / 12 Mart 2020 Perşembe 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Rusya Devlet BaşkanıCumhurbaşkanıTürkiyeİdlibRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı