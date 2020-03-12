Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı. Kaynak : AA

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