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Cezaevlerinde coronavirüs önlemi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde Corona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Güncel / 12 Mart 2020 Perşembe 21:34
Cezaevlerinde coronavirüs önlemi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde alınan önlemleri açıkladı.

'14 GÜN AYRI BÖLÜMDE TUTULUYOR'

Bakan Gül, ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılacağını belirtirken 'Corona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz. Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda Corona virüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor. Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor. Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır' dedi.

Açık GörüşHükümlülerBakanlıkAdalet BakanıHastalık

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