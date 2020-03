Avrupa'da Corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

İTALYA'DA 1016 ÖLÜM



İtalya'da yeni tip Corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 1016'ya yükseldi.



İSPANYA'DA ÖLÜMCÜL GÜN



İspanya'da ölü sayısında yüzde yüze yakın bir artış meydana geldi.



İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüs nedeniyle ölü sayısının 47'den 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 968'e yükseldi.



Bu arada İspanya'da Cinsiyet Eşitliği Bakanı Irene Montero'da corona virüs tespit edildi. Yetkililer, tüm bakanlara corona virüs testi yapılacağını duyurdu.



ÇEKYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL



Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkede artan corona virüs vakalarına önlem olarak 30 gün boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.



Çekya'da şu ana kadar 94 vaka bildirildi. Corona virüsten nedeniyle ölüm bildirilmedi.







ALMANYA'DA VAKA SAYISI 2 BİNİ AŞTI



John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Almanya'da vaka sayısı 2078'e yükseldi. Ülkede daha önce corona virüs kaynaklı üç ölüm bildirilmişti.



Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükseldi.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Covid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.



Can kayıplarının 10'u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong'dan olmak üzere 3 bin 172'ye ulaştı. Toplam saptanan Covid-19 vakası 80 bin 793'e çıktı.



Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793'e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253'e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701'e geriledi.



Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Covid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin'de 'ithal vaka' olarak adlandırılan vakaların sayısı 85'e yükseldi.



Covid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong'da ise 129'a çıktı.



Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.







İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 429'A YÜKSELDİ



İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.



Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.





SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI İYİLEŞTİ



İran'da yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen 'Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği'nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.



İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Covid-19'a yakalandığını açıklamıştı.







3 BUÇUK MİLYON KİŞİ SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ



İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 4 eyalette son iki günde yaklaşık 3,5 milyon kişiye sağlık taraması yapıldığını söyledi. Salgının en çok görüldüğü Kum ve Gilan eyaletlerinin aralarında olduğu toplam 4 eyalette şüpheli görülen 1200 kişinin detaylı sağlık taramasından geçirildiğini ve bunların arasından yalnızca 270 kişinin hastanelerde tedavi altına alınmasına karar verildiğini ifade etti.



Nemeki, 'Enfekte olmuş kişilerle temas kuran 2 bin 700 kişi de gözetim altına alındı.' bilgisini verdi.



Ülke genelinde Covid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar sayısının da 50'ye yükseltildiğini aktaran Nemeki, gelecek haftaya kadar 20 laboratuvarın daha hizmete açılacağını belirtti.



AZERBAYCAN, AVUSTURYA VE POLONYA'DA İLK ÖLÜMLER



Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Covid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi. Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302'ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.



Polonya Sağlık Bakanlığı şu ana kadar 47 vakanın bildirildiği Polonya'da virüs kaynaklı ilk ölümün Poznan kentinde meydana geldiğini açıkladı.



Azerbaycan'da ise virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği doğlandı.







SALGIN HAZİRAN'DA BİTECEK



SARS'ı keşfeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Cong Nanşan, pandemi ilan edilen corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi. Cong, 'Salgının ciddi şekilde etkilediği ülkelerin verdiği öneme bağlı olarak, haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum' ifadesini kullandı.



SALGININ ZİRVE DÖNEMİ GEÇTİ



Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Basın Sözcüsü Mi Fıng da şu an itibarıyla Kovid-19'un merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehri dışında bütün bölgelerde bir haftadan bu yana yeni vakaya rastlanmadığını belirtti. 'Söz konusu bilgiler genel anlamda ülkemizde salgının zirve dönemini geçtiğini, düşük seviyede devam ettiğini ve yeni vaka sayılarının azalmayı sürdürdüğünü gösteriyor.' ifadesini kullanan Mi, ancak bu durumun salgınla mücadelede gevşemeye ve yorulmaya neden olmaması gerektiğini vurguladı.



Çin'de havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin, salgının yavaşlamasında büyük etken olduğu belirtilirken, nisan ayı sonlarında, geliştirilen koronavirüs aşılarının klinik deneylerine başlanması bekleniyor.



YUNANİSTAN'DA İLK ÖLÜM



Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden corona virüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti.



İsrail'den dönen 66 yaşındaki bir Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.









KÜBA'DA İLK VAKALAR



Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları tespit edildi.



Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Covid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.



Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Latin Amerika'da, Covid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.





CEZAYİR'DE İLK ÖLÜM



Cezayir'de de yeni tip corona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sözcüsü Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın belirlenen takvimde 24 Temmuz-9 Ağustos'ta gerçekleşeceğini belirterek, 'Yaz Oyunları'nı düzenlemek üzere, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, organizasyon komitesi ve Tokyo belediyesiyle yakın iş birliği içinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hükümetimizin tavrında bir değişiklik yoktur' dedi.



Tokyo Valisi Yuriko Koike de küresel salgın değerlendirmesinin Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edileceği endişesine yol açtığına dikkati çekerek, 'Farklı kişilerden farklı yorumlar duyuyoruz fakat bugüne dek yaptığımız onca hazırlık ve Japon halkının beklentisi hesaplandığında bir iptal veya erteleme düşünülemez.' ifadesini kullandı.



Japonya'da şu ana dek 696'sı, 12 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde olmak üzere 1335 vaka görüldü, 7'si gemide, 16'si Japonya'da olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.



ABD'YE SEYAHATLAR 30 GÜN ASKIYA ALINDI



ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.



Trump, ABD'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.



'Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu.' diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.







İTALYA'DA BİLANÇO BÜYÜYOR: 827 ÖLÜ



İtalya'da 21 Şubat'ta patlak veren Corona virüs salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.



Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.



Öte yandan Borrelli'nin açıkladığı sayı, 'bir günde açıklanan en yüksek ölüm' olarak kayıtlara geçti.



TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.



FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 48'E YÜKSELDİ



Fransa'da Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 48'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.



DSÖ CORONA VİRÜSÜ PANDEMİ İLAN ETTİ



Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne corona virüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu.



Tedros, 'Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı. Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik' dedi.









PANDEMİ (KÜRESEL SALGIN) NEDİR?



DSÖ, daha önce corona virüs salgını için sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derece seyreden hastalıklara denilen epidemi terimini kullanıyordu. Pandemi terimi ise corona virüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılıyor.



HOLLANDA'DA VE İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR



Hollanda Sağlık Bakanlığı ülkedeki vaka sayısının 503'e çıktığını bildirdi. İngiltere'den yapılan açıklamada ise ülkede tespit edilen vaka sayısının 456'ya çıktığı duyuruldu.