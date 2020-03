10 şirketten koronavirüs kararı!

2019 yılı aralık ayının son haftasında Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 115 ülkesine yayılan koronavirüste enfekte olan kişi sayısı 120 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aşmış durumda.



Türkiye'de bu zamana kadar tek bir kişide dün itibariyle tespit edilen virüs görüldüğü ülkelerde eğitime ara verilmesinden, sokağa çıkma yasağına kadar çok sayıda tedbirin alınmasına da yol açıyor.



Öte yandan binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs iş dünyasını da ciddi anlamda etkiliyor.



5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA



Özellikle virüsün ortaya çıktığı Çin'de çok sayıda üretim tesisi yılbaşından beri kapıları kapamış durumda. Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs nedeniyle 5 milyon şirketin risk altında olduğu ve ekonomik hasarının 1 trilyon doları aşacağı tahmin edilirken, 115 ülkede tespit edilen virüsün küresel ekonomiyi ise yüzde 4 daraltabileceği ifade ediliyor.



Salgının ortaya çıkmasından bu yana, virüsün en büyük hasarı vereceği sektörler ise perakende, dayanıklı mallar ve turizm şeklinde olacağı sıralanıyor.



'HOME OFİS' SİSTEMİNE GEÇTİLER



Ekonomik olarak da korkutucu bir etki oluşturacağı ortaya çıkan rakamlarla kesinleşen virüse karşı dünya devleri ise harekete geçmiş durumda. Kimi şirketler kritik bölgelerdeki üretim merkezlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatırken özellikle teknoloji şirketleri ise çalışanları arasında yayılma riskine karşı bir bir 'Home ofis' çalışma sistemine geçiyor.



Aralarında Twitter, Google ve Apple gibi devlerin yer aldığı çok sayıda şirket on binlerce çalışanına ‘işe gelmeyin, evden çalışın' diye mesaj atıyor.



APPLE: OFİSE GİTMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ



Koronavirüsün giderek yayılmasının ardından teknoloji devi Apple çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi. Apple CEO'su Tim Cook imzalı bildiride şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerinde çalışanların iş yerlerine gitme zorunluluğu olmadığının altı çizildi.



TWİTTER: 5 BİN ÇALIŞAN İÇİN AÇIK KAPI



Sosyal medya devi Twitter da 5 bin çalışanının tamamına evden çalışın çağrısında bulundu. Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofislerde ise isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlarına ise home ofis çalışma alternatifini açık tutuyor.



AMAZON: 4 HAFTALIK EV MESAİSİ BAŞLADI



Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon da koronavirüs kaynaklı işlerini farklı bir noktadan yürütebilecek çalışanlarına evden çalışmaları yönünde talimat verdi. Yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında şirketin Seattle'daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapmaya başladı.



GOOGLE: 10 NİSANA KADAR EVDEN ÇALIŞILACAK



Virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla Washington eyaletindeki tüm çalışanlarına 'evden çalışın' notu gönderen internet devi Google virüsün yayılmasının ardından bu notunu Kuzey Amerika'daki bütün çalışanlarına göndererek 10 Nisan'a kadar home ofis sistemine geçildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü Avrupa'da da evden çalışmanın desteklendiğini açıkladı.



MİCROSOFT: İKİ ÇALIŞANIN DA VİRÜS ÇIKINCA EVLERE YÖNLENDİRDİ



ABD'li teknoloji devi Microsoft'un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi konmasının ardından şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindeki çalışanlarının evden çalışmasını istedi. Teşhis koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğu da kaydedildi.



FACEBOOK: 5 BİN ÇALIŞANA EV HAPSİ



Virüsün her geçen gün farklı bir bölgeye sıçrayarak yayılmasının ardından harekete geçen Facebook ise bu süreçte ABD Seattle'da bulunan ofislerinden birini kapattı. Şirketin Seattle merkezli 5 bin çalışanı 31 Mart'a kadar evden çalışacak.



NİNTENDO: OYUNLARI EVDE GELİŞTİRECEKLER



Popüler oyun Destiny 2'yi yapan Bungie; Washington'daki ofisi çalışanlarından evden çalışmalarını isterken Nintendo ise Washington ve California'daki Nintendo of America personelinin evden çalışmasına izin veriyor. Söz konusu şirketler çalışanlarının uzaktan oyun geliştirmeye devam etmesini sağlamak için altyapı da sunmuş durumda.



AirBnb'DE İKİ HAFTALIK OFİS YASAĞI



Ev sahipleri ve ev kiralamak isteyenleri bir araya getiren web uygulaması AirBnb de beli bölgedeki çalışanları için evden çalışma uygulamasını devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamada Bay Area çalışanlarına önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışmaları belirtildi.



BANKALARDAN EVDEN ÇALIŞMA TESTİ



Dünyanın dört bir yanındaki bankalar da koronavirüsün yayılması sonucu seyahat engelleri ve çalışanların karantinaya alınması gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını arıyor. Söz konusu bankalardan ABD'li J.P. Morgan ise bunu pratiğe dökmüş durumda. Koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı acil durum planını test eden banka ABD'deki yüzlerce çalışanından, yerel ofislerin kapatılması durumuna karşı evden çalışmalarını istedi.



NASA'YA DA SIÇRADI



NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi pazar günü, bir sonraki duyuruya kadar çalışanlarının evden çalışacağını açıkladı. Duyuru, çalışanlardan birinin Kovid-19 taşıdığının onaylanmasının ardından geldi. Söz konusu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, evden çalışacak ekipmanı olmayan ya da laboratuvar ve teknik ekipman gerektiren diğer noktalarda çalışan personelin ne yapacağına dair bilgilendirileceği belirtildi. Kaynak : Yeni Şafak