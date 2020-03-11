TBMM'de korona önlemleri!

Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından TBMM yerleşkesinde de önlemler artırıldı.



Bu akşam TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu'nda kapsamlı bir dezenfeksiyon yapıldı. Bugün 3 bin 472 ziyaretçinin kabul edildiği Meclis'te, benzer yoğunlukların yaşandığı günlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya devam edilecek.



Önümüzdeki günlerde Meclis'in diğer noktalarının da aşama aşama dezenfekte çalışmalarının yapılması planlanıyor. Bu kapsamda milletvekili odaları dahil Meclis'in bütün alanlarında benzer çalışmalar yapılacak.



Geçen hafta da TBMM yerleşkesinde 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.

Kaynak : İHA

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