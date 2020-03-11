USD (Alış - Satış) : 6,15 - 6,16 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,98

Koronavirüs provokasyonlarına soruşturma!

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi

3. Sayfa / 11 Mart 2020 Çarşamba 12:58
Koronavirüs provokasyonlarına soruşturma!

Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi.

Bu kişilere ait bilgiler, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

Emniyet Genel MüdürlüğüTürkiye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı