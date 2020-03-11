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İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti. Çokal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Siyaset / 11 Mart 2020 Çarşamba 12:55
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Tuba Vural Çokal, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

Öte yandan Çokal'ın AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

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