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Havacılık şirketinden 'koronavirüs' kararı

Onur Air, koronavirüs salgını nedeniyle yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu. Alınan karara göre 12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek

Ekonomi / 11 Mart 2020 Çarşamba 08:59
Havacılık şirketinden 'koronavirüs' kararı

Onur Air, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

SAAT 17.00'A KADAR SÜRE VAR

Havayolunun aldığı karara göre; 12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek. Yolcular isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden değiştirebilecek.

Yolcular, ücretsiz iptal ve değişiklik işlemlerini 11 Mart 2020 saat 17:00´ye kadar 0850 210 66 87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi´nden veya biletin satın alındığı acenteden gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Onur Air

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