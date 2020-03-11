Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay Tokat Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Akşam saatlerinde gelen ev sahibinin eşi S. G. (43) arka kapının camının kırık olduğunu fark etti. Kendisini arabayla bırakarak dönmek üzere olan oğlu O. G. (24) telefonla arayarak yardım istedi.



Eve yanındaki arkadaşı ile birlikte dönen O.G ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde M.G (23) isimli şahıs ile karşılaştı. Çıkan arbede de yüzünden yaralanan ev sahibin oğlu, hırsız olduğu ileri sürülen şahsı baldırından bıçakla yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yüzünden yaralanan genç ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Eve yanındaki arkadaşı ile birlikte dönen O.G ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde M.G (23) isimli şahıs ile karşılaştı. Çıkande yüzünden yaralanan ev sahibin oğlu,olduğu ileri sürülen şahsı baldırından bıçakla yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs ambulansla kaldırıldığı Tokat acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yüzünden yaralanan genç ise Tokat Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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