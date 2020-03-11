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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüsü küresel salgın ilan etti.

Sağlık / 11 Mart 2020 Çarşamba 18:14
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede 110'dan fazla ülkede yüz binin üzerinde vakaya neden oldu. Türkiye'de de görülen ölümcül virüs nedeniyle şu ana kadar 4 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) virüsle ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

KÜRESEL SALGIN İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün küresel salgın (pandemi) olarak nitelendirilebileceğini açıkladı.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

KoronavirüsDünya Sağlık Örgütü

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