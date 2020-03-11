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Ayakkabı kutusunda çocuğu çöpe attılar!

Avcılar’da çöpte bulunan bebeğin yeni doğan bir kız olduğu ve çöp konteynerine ayakkabı kutusu ile atıldığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 11 Mart 2020 Çarşamba 17:54
Ayakkabı kutusunda çocuğu çöpe attılar!
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Olay, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak üzerinde çöpte bulunan bebekler ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık toplayan bir kişi çöp konteynerindeki kartonu almaya çalıştığında bebek sesi duydu. Hareket eden kartonu açan kişi içinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis çevrede çalışma başlattı. Yeni doğan kız bebeği sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı güvenlik kamerası incelemesine başladı.

Kaynak : İHA

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