ABD üssüne füzeli saldırı!

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.



Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.



Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.



SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ



ABD'li yetkililer saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğünü, 11 askerin yaralandığını bildirdi.



Kaynak : AA

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