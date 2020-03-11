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ABD üssüne füzeli saldırı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dünya / 11 Mart 2020 Çarşamba 19:02
ABD üssüne füzeli saldırı!

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.

Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'li yetkililer saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğünü, 11 askerin yaralandığını bildirdi.

Kaynak : AA

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