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ABD'de OHAL ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi.

Dünya / 11 Mart 2020 Çarşamba 22:17
ABD'de OHAL ilan edildi

ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de 'acil durum' ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

MarylandWashingtonBelediye BaşkanıVirginia

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