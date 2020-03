TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

9-13 Mart 2020 tarihlerinde TÜBİTAK’ın Ankara, Gebze ve Antalya’daki yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonlara ilk ve ortaöğretim okulları, 14-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere ise her yaş grubundan meraklılar katılabilecek.



Ankara’da ve Gebze yerleşkelerinde genel tanıtım sunumlarının ardından, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK UME, TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY laboratuvar ve fuaye alanları eş zamanlı olarak gezdirilecek ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Öğrenciler merak ettikleri soruları enstitü çalışanlarına sorabilme imkânı bulacak, bilim insanlarıyla söyleşiler gerçekleştirilecek. 14-15 Mart 2020 tarihlerinde Ankara ve Gebze kampüslerinde halka açık etkinlikler düzenlenecek.



Astronomlarla buluşma



TÜBİTAK’ın, Antalya’daki Ulusal Gözlemevinde de 14 Mart 2020 Cumartesi günleri, Halk Günü Etkinliği yapılacak. Her yaş grubundan gök bilim meraklıları, gök bilim ve gözlemevleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek, astronomlarla tanışabilecek ve merak ettikleri soruların cevaplarını arayacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 8-14 Mart’ın tüm dünyada Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlandığını belirterek, “Biz bu sene düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu haftayı adeta bir şenlik havasına büründüreceğiz. Bu kapsamda; ülkemizin 57 yıllık bilim ve teknoloji çınarı TÜBİTAK bir ilke imza atacak. Ankara, Gebze ve Antalya’daki enstitülerimizin kapıları hem okullara hem de yediden yetmişe herkese açık olacak" dedi.







TÜBİTAK aslında hepimizin



TÜBİTAK’ın tarihinde ilk defa bir açık kapı etkinliği, halk günü düzenlediğini kaydeden Bakan Varank, “14-15 Mart tarihlerinde isteyen tüm vatandaşlarımız TÜBİTAK kampüslerinde neler yapıldığını birebir görme şansına sahip olacaklar. Ürünlere dokunacak, laboratuvarları görecek ve bu işi yapan bilim emekçileriyle tanışacaklar. İstiyoruz ki buraları ziyaret eden vatandaşlarımız, TÜBİTAK’ın aslında hepimizin olduğunu hissetsin” diye konuştu.







Deprem de anlatılacak korona virüsü de



Varank, ödenen vergilerin bu kampüslerde toplum yararına hizmet edecek işlere dönüştüğünü belirterek, “Bunu görsünler. İlham verici söyleşiler, sunumlar ve atölye çalışmaları olacak. Popüler bilim konuları, konunun uzmanları tarafından herkesin anlayabileceği bir dille aktarılacak. Ziyaretçilerimiz depremden korona virüsüne, Antarktika çalışmalarımızdan uzay araştırmalarına kadar her konuda bilgi sahibi olabilecekler” dedi.



