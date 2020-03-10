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Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

Kayseride bulunan 1500 yıllık tarihi Tol Kilisesi, restorasyon sonrası sanat galerisine dönüştürüldü Kaynak Yeniçağ: Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

Kültür-Sanat / 10 Mart 2020 Salı 09:46
Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

Talas'ın Kiçiköy Mahallesi Harmanlar Sokağı'nda yer alan kayadan oyma Tol Kilisesi'nin girişi sivri kemerli üç bölümden iç mekanı ise 4 bölümden oluşuyor. Yıllarca bakımsız kalan tarihi kilisenin sanat galerisine dönüştürülmesi için Talas Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.Yaklaşık 9 yıl süren çalışmayla tarihi kilise restore edilerek, sanat galerisine dönüştürüldü. Sanat galerisinde sanatçıların yaptığı eserler sergileniyor.
Kaynak Yeniçağ: Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü

RestorasyonTalas BelediyesiYeniçağ

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