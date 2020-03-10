USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13 EURO (Alış - Satış) : 6,95 - 6,96

Sağlık Bakanlığı izinleri iptal etti!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle sağilık personelinin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edildi.

Sağlık / 10 Mart 2020 Salı 23:00
Sağlık Bakanlığı izinleri iptal etti!

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın saat 00.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüsle ilgili basın açıklaması yapacak.

Koca'nın açıklama yapacağının duyurulmasının ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir' denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.'


Sağlık BakanlığıFahrettin KocaBasın AçıklamasıHassasiyet657

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı