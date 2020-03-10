Organize kopyacılar yakalandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 7 Mart 2020 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı için alınan emniyet tedbirlerinde, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek olan 1 şahsın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüzce kopya düzeneği ile yakalanan şahsın iletişim kurmaya çalışmak istediği şahıs ya da şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şahıs daha tespit edilmiştir. Şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, kopya çekmeye yarayan düzenek ile düzenek yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Yakalan şahıslara ‘6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ hükümleri gereğince ‘ses ve görüntü kaydetmek suretiyle kopya çekmek’ suçundan adli işlem başlatılmış olup, soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi. Kaynak : İHA

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