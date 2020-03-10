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KKTC'de ilk korona vakası ortaya çıktı

KKTC’de bir turist kafilesiyle Almanya’dan gelen 65 yaşındaki turistte korona virüsü teşhis edildiği belirtildi.

Sağlık / 10 Mart 2020 Salı 08:24
KKTC'de ilk korona vakası ortaya çıktı

Almanya’nın Balingen şehrinden 8 Mart Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesiyle KKTC’ye gelen 65 yaşındaki kadın turistin dün akşam yüksek ateş şikayeti üzerine karantina merkezine alındığı ve yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Alman turist kafilesinin özel bir servisle Mağusa’daki Salamis otele götürüldüğü ve otelin karantina altına alındığı belirtildi. O tarihte uçakta temas kuranlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA) Kaynak : İHA

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