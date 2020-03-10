İstanbul Night Flight konserler serisi artık Avrupa’nın en iyi event ödülleriyle 4. sezonunda dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserler serisi Events Across Turkey organizasyonuyla dünyaca önemli dünya starlarına kapısını açmaya hazırlanıyor.Bu kapsamda dünyaca ünlü Hollywood starı John Malkovich, 13 Mart 2020’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sahne alacak.Etkinlikler kapsamında 4 Nisan’da çellist Yo-Yo Ma, 4 Eylül’de dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, 12 Eylül’de özel quartet ekibiyle Karsu, 25 Eylül’de Salzburg Symphony Chamber Orchestra, 3 Ekim’de piyanist Reuel ve 16 Ekim’de piyanist Joachim Horsley sahne alacak. 29 Ekim’deki kapanış konserinde ise Tuluğ Tırpan yönetimindeki 120 kişilik kadrosuyla An Epic Symphony & Hayko Cepkin & Mercan Dede ilk kez dinleyici karşısına çıkacak. Kapanışta usta oyuncu Yurdaer Okur da geçen yıl olduğu gibi bir kez daha performans sergileyecek.

Kaynak Yeniçağ: İstanbul Night Flight Başlıyor