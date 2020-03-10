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İlk yerli süper kahraman geliyor

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi Efsane Takım-Bilim Kahramanları, 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Kaynak İlk yerli süper kahraman geliyor

Kültür-Sanat / 10 Mart 2020 Salı 09:54
İlk yerli süper kahraman geliyor

Aksiyon ve macera türündeki anlatımıyla çocukların bilime olan ilgisine katkıda bulunmayı hedefleyen filmde, alışıldık süper kahramanların yerine "Hezarfen", "Hayyan", "Cezeri" ve "Lagari" gibi yerli bilim insanları yer alacak.Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle hazırlanan film, dikkat çekici hikayesiyle çocuklara yerli bilim insanlarının yakından tanıtılması amaçlanıyor. Dukka Medya tarafından hayata geçirilen ve hazırlıkları 3 yıl süren animasyon filminin senaryosunda, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapan Suat Emuce imzası bulunuyor.

Animasyon

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