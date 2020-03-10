Kadıköy Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Felsefe Söyleşileri, 2 ay boyunca felsefeseverleri bir araya getirecek. Söyleşinin koordinatörlüğünü ve program yürütücülüğünü üstlenen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşilerin ana başlığının ‘Yaşama Felsefesi’ olduğunu söyledi. Felsefi düşünmenin filozoflara özgü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, “Yüzyıllardan beri gelişen ve değişen hayat koşulları karşısında filozofların neler düşündüklerini, felsefenin aynı zamanda nasıl bir yaşama yolu olarak kendisini ortaya koyduğunu bu çalışmalarda ele alacağız” dedi.

Kaynak Yeniçağ: Felsefe Söyleşileri başladı