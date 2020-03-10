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Felsefe Söyleşileri başladı

Her yıl farklı bir konunun ele alındığı Felsefe Söyleşileri başladı. 2 ay boyunca devam edecek programda alanında uzman isimlerle felsefeseverler bir araya gelerek, ‘yaşama felsefesi’ üzerine konuşacak. Kaynak Yeniçağ: Felsefe Söyleşileri başladı

Kültür-Sanat / 10 Mart 2020 Salı 09:30
Felsefe Söyleşileri başladı

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Felsefe Söyleşileri, 2 ay boyunca felsefeseverleri bir araya getirecek. Söyleşinin koordinatörlüğünü ve program yürütücülüğünü üstlenen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşilerin ana başlığının ‘Yaşama Felsefesi’ olduğunu söyledi. Felsefi düşünmenin filozoflara özgü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Çotuksöken, “Yüzyıllardan beri gelişen ve değişen hayat koşulları karşısında filozofların neler düşündüklerini, felsefenin aynı zamanda nasıl bir yaşama yolu olarak kendisini ortaya koyduğunu bu çalışmalarda ele alacağız” dedi.
Kaynak Yeniçağ: Felsefe Söyleşileri başladı

Maltepe ÜniversitesiFelsefeYeniçağ

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