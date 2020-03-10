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Erdoğan’nın Brüksel ziyareti AB basınının gündeminde

AB medya kanalları, Brüksel’de yapılan görüşmelerde Türkiye’nin mülteci konusunda kararlı olduğunu belirtirken, Avrupa liderlerinin bu isteklere uymaktan başka seçenekleri olmadığını söyledi.

Güncel / 10 Mart 2020 Salı 09:36
Erdoğan’nın Brüksel ziyareti AB basınının gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'de bir araya gelerek, başta Yunanistan sınırında yaşanan mülteci krizi olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Yıllardır kapılarını Suriye'deki savaştan kaçan milyonlara açarak ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirmemesi üzerine sınır kapılarını açma kararı, görüşmenin öne çıkan konusu oldu.

'ERDOĞAN AB'Yİ TEHDİT EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci konusundaki kararlığı Avrupa medyasında da oldukça ses getirdi.

AB medya organı Euronews, Avrupa Birliği'nin konu hakkındaki sorumsuzluğunu örtbas etmek için kışkırtıcı söylemlerde bulundu.

Avrupa Birliği'nin, mülteci sorunu doğrultusunda yapılan anlaşmaya sadık kalarak vadedilen 6 milyon euronun çoğunu Türkiye'ye aktardığını iddia eden Euronews, Erdoğan'ın anlaşma şartlarının yerine getirildiğini kabul etmediği söyledi.

'TÜRKİYE'NİN DEDİĞİNİ YAPMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK'

Mülteci krizi doğrultusunda AB'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın sözlerinin, AB için 'tehdit” niteliğinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin, bazı AB liderleri için şantaj anlamına geldiğini belirten Euronews, “AB liderleri 2015'deki gibi bir krizden ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiğini de biliyorlar. Sonuçta Erdoğan'a ne istediğini vermekten başka seçenekleri olmayabilir.” İfadelerini kullandı.

YUNAN PANİKTE

Gerçekleştirilen görüşmelerden oldukça rahatsızlık duyan Yunan medyası ise, Erdoğan'ın 'Yunanistan'ın AB'yi hakkı olmayan kârları yönlendirmek için kullanmasına izin vermeyeceğiz.' sözleri öne çıkararak, Türkiye'nin mülteci krizinde sınırları açma kararını vermesinin Türkiye'nin gücünü göstermeyi amaçladığını söyledi.







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