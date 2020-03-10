BÜŞRA NUR YILMAZ - Devlet üniversitelerinde akademisyenlerin bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma ve yayınlarını desteklemek amacıyla verilen teşviklerden geçen yıl 25 bin kişi yararlandı.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden (ESOGÜ) Prof. Dr. Cemil Yücel ve Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Karadağ, "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS-2020)" çalışmasında, üniversitelerin akademik teşvik komisyonlarınca onaylanan puanlar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan öğretim üyesi verilerini inceledi.



Türkiye'deki devlet üniversite ve fakültelerinin akademik teşvik performanslarına göre sıralandığı çalışmada akademik teşvikten en fazla yararlanan 10 yükseköğretim kurumu sırasıyla Hacettepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Akdeniz Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi oldu.



Devlet üniversitelerine bağlı fakülteler arasında ise ilk 3'te Tarsus Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bulunuyor.



Teşvik puanlarının hesaplanması ve bunlara göre teşvik ödemesi alınabilmesi için proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ, ödül olmak üzere 9 faaliyet türünden en az 30 puana ulaşması gereken 146 bin akademisyenden bu puanı aşabilenlerin sayısının 25 bin olduğu belirlendi.



Türkiye'deki 116 devlet üniversitesinin dahil edildiği sıralamada, bu yükseköğretim kurumlarındaki 23 bin 691 profesörden 10 bin 932'si, 14 bin 512 doçentten 6 bin 961'i, 32 bin 512 doktor öğretim üyesinden 6 bin 88'i, 46 bin 158 araştırma görevlisinden 982'si ve 30 bin 77 öğretim görevlisinden 945'inin teşvikten yararlandığı tespit edildi.



Çalışmada, fakültelerin teşvikten yararlanma performansı; Turizm Fakültesi ve Turizm Yüksekokulları, Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri, Deniz Bilimleri Fakülteleri, Mimarlık/Mimarlık ve Tasarım/Sanat Tasarım Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakülteleri şeklinde sıralandı.



- "Çok güçlü, gayretli üniversiteler var"



Prof. Dr. Cemil Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayla puanlarına göre devlet üniversitelerinde çalışan en başarılı akademisyenlerin ortaya konulduğunu söyledi.



Devlet üniversitelerindeki 150 bine yakın akademisyenden 25 bininin (her 6 akademisyenden biri) teşvikten yararlandığını belirten Yücel, "Genç akademisyenlerin teşvikten yararlanma oranı yüzde 2 civarında. Genellikle profesörler teşvikten yararlanma eğiliminde. Bu sene teşvikten 19 kişi tam puan alabildi." dedi.



Yücel, üniversitelerin bu sıralamayı yakından takip ettiğini aktardı.



İsmi kamuoyunda pek bilinmeyen üniversiteler, çok gayretli liderler bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yücel, şöyle konuştu:



"Bu sıralamayı 2015'ten beri yapıyoruz. Hangi üniversitelerin gayretli olduğu görülebiliyor. Tamamen lider odaklı bir akademik çevre var. Yani üniversitelerde rektör çok önemli. Rektör değişimiyle üniversiteler gelişiyor veya geriye gidiyor. İsmi bilinmese de akademik olarak aslında Anadolu'da çok güçlü, gayretli üniversiteler var. İskenderun Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, çok ismi duyulmayan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bölünmesine rağmen Türkiye'de ismi çok az geçen Süleyman Demirel Üniversitesi ve yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi gibi üniversitelerin gayretleri çok büyük. Bu sene Harran Üniversitesinde de büyük bir yükselme görüldü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde birkaç yıldır çok büyük gayretler izleniyor. Bu üniversiteler motive edilmeli, takdir edilmeli."



DÜS-2020 fakülte sıralamaları şöyle:



- Denizcilik/Deniz Bilimleri Fakülteleri



1. İskenderun Teknik Üniversitesi



2. İstanbul Teknik Üniversitesi



3. İçel Üniversitesi



4. İstanbul Üniversitesi



5. Karadeniz Teknik Üniversitesi



- Diş Hekimliği Fakülteleri



1. Hacettepe Üniversitesi



2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi



3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi



4. Ankara Üniversitesi



5. Necmettin Erbakan Üniversitesi



- Eczacılık Fakülteleri



1. Hacettepe Üniversitesi



2. Anadolu Üniversitesi



3. Selçuk Üniversitesi



4. Adıyaman Üniversitesi



5. Ankara Üniversitesi



- Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri



1. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi



2. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi



3. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi



4. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi



5. Gazi Üniversitesi



- Güzel Sanatlar Fakülteleri



1. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi



2. Selçuk Üniversitesi



3. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi



4. Anadolu Üniversitesi



5. Hacettepe Üniversitesi



- İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri



1. Balıkesir Üniversitesi



2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi



3. Ankara Üniversitesi



4. Erciyes Üniversitesi



5. Harran Üniversitesi



- İletişim Fakülteleri



1. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi



2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi



3. Selçuk Üniversitesi



4. İstanbul Üniversitesi



5. Ege Üniversitesi



- Mimarlık/Mimarlık ve Tasarım/Sanat Tasarım Fakülteleri



1. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi



2. Yıldız Teknik Üniversitesi



3. Düzce Üniversitesi



4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi



5. Gazi Üniversitesi



- Mühendislik Fakülteleri



1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü



2. Hacettepe Üniversitesi



3. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi



4. Boğaziçi Üniversitesi



5. Abdullah Gül Üniversitesi



- Sağlık Bilimleri/Hemşirelik Fakülteleri/Sağlık Yüksekokulu



1. Karabük Üniversitesi



2. Erciyes Üniversitesi



3. Gazi Üniversitesi



4. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi



5. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa



- Teknoloji Fakülteleri



1. Tarsus Üniversitesi



2. Düzce Üniversitesi



3. Manisa Celal Bayar Üniversitesi



4. Marmara Üniversitesi



5. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi



- Tıp Fakülteleri



1. İstanbul Üniversitesi



2. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa



3. Hacettepe Üniversitesi



4. Gazi Üniversitesi



5. Erciyes Üniversitesi



- Turizm Fakülteleri/Turizm ve Otelcilik Yüksekokulları



1. Balıkesir Üniversitesi



2. Akdeniz Üniversitesi



3. İçel Üniversitesi



4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi



5. Selçuk Üniversitesi Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.