Boş kağıda atılan imza hayatını kararttı!

Almanya'da yıllarca yaşlılara bakıcılık yaparak kazandığı birikimiyle 2011 yılında Türkiye'ye gelme kararı alan 55 yaşındaki Nuriye Ekinci, Alanya'ya gelerek burada tanıştığı bir kişi vasıtasıyla ev alıp yaşamaya başladı.



Ekici'nin iddiasına göre, tanıştığı kişilerle ortak iş yapma amacıyla tekne alım satım işine girdi. M.Ç. ve H. D., bir tekne alım satımını bahane ederek Ekinci'ye boş kağıda imza attırdı. Daha sonra bu kişiler Ekici'nin imzasını elde ederek 375 bin TL borçlandırdı ve senet haline getirdikleri imzası olan evrakları, icra yoluyla tahsiline gitti. Ekinci'nin suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri M. Ç. ve H.D.'i gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli 'kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tek tesellisi ‘Şans' isimli köpeği oldu



Boş kağıda imza atmasından dolayı, 375 bin TL borçlanan Nuriye Ekinci'nin evi, icra yoluyla satışa çıkarılarak yarı fiyatına satıldı. Avukat ücretleriyle beraber yaklaşık yaklaşık 500 bin TL zarara uğrayan Ekinci, süreç içerisinde bunalıma girerek hastalandı. Yalnız yaşayan Ekinci'nin tek tesellisi ise sahiplendiği Pincher cinsi ‘Şans' isimli köpeği oldu. İnsanlara artık güvencinin kalmadığını ifade eden Ekinci, insanların onu kandırdığın ancak köpeğinin kendisini hayata bağladığını söyledi.



“Boş kağıda bana imza attırdı”



Batman'da doğduğunu ve 8 yaşından beri Almanya'da yaşadığını söyleyen Nuriye Ekinci, 2011 yılında Türkiye'ye dönüş yaptığını belirterek, “Hayallerimden bir tanesi Alanya'da bir ev alıp burada yaşamaktı. Buraya 2011 yılında geldim ve tanıştığım bir kişi sayesinde bana aracı olarak buradan bir ev aldım. Sonra bu kişiler beni tekne ortağı yaptılar. Ortaklarla beraber o işleri yapmaya başladım. Daha gencim burada hem iş yaparım hem de paramı kazınırım diye düşündüm ama onlar bende para olduğunu anlayıp iyi niyetimizi kullandılar. Sonrasında yaptığımız işten dolayı alacak-verecek meselesi oldu. Bunun üzerine davamı savunması için Manavgat'ta bir avukatla anlaştım. Süreç başladıktan sonra alacak meselesinden dolayı benim ortağım taahhüt vermek için yanında çalışan M. Ç.'yi gönderdi. Ortağımın sana yardım etsin diyerek gönderdiği M. Ç. ile adliyenin arkasında oturduğumuz sırada bana ‘ Nuriye hanım sizin adliyeye gelmenize gerek yok' diyerek boş kağıda imza attırdı. Daha sonra aklım başıma geldi ve arzuhalciye konuyu sordum ve bana normal olmadığını söyledi” dedi.



Sonrasında imza attığını bir arkadaşıyla paylaşan Ekinci, seni mahvedecekler şeklinde cevap aldığını belirterek, “Daha sonra davamızı savunan avukatı aradım, bana problem olmayacağını söyledi.



O imzanın kendi dosyalarına lazım olduğunu söyledi.



Bende bir imzadan ne çıkacak diye üstüne düşmedim. Bir süre sonra ilk önce tanıştığımız kişi beni arayarak ‘Nuriye abla senin hakkında borçlar var' şeklinde konuştu.



Sonrasında beni hep tehdit etmeye başladılar. Bende korkmaya başladım. Daha sonra o arkadaşla çay bahçesinde buluştuk. Orada; yemin ederim Nuriye'nin hakkında bir senet var diyerek konuştu.



Ben senette falan imza atmadım yalan söylüyorsun diyerek kendimi savundum” diye konuştu.



“50 bin TL karşılığında davadan vazgeçileceğini söylendi”



Hakkında senet olduğunu anladıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Ekinci, “Senetti icraya verdikleri anladıktan sonra başka bir avukat tuttum. Daha sonra bu tutuğum avukat imzalanan evrakın kriminalde incelemesini için jandarmaya talepte bulundu. Süreç içesinde M. Ç. avukatın yanına gelerek 50 bin TL karşılığında davadan vazgeçeceklerini yönünde talepte bulundu. Avukatım asla kabul etmedi” şeklinde konuştu.



“Bir köpek beni hayata bağladı”



İcra yoluyla 300 bin TL değerindeki daireye 142 bin liraya sattığını ifade eden Ekinci şunları söyledi:



“Şimdiye kadar yaklaşık 500 bin TL zararım oldu. Benim artık psikolojim bozuldu. Bir köpek beni hayata bağladı. 4 yıldır bende panik atak başladı.



Bazı günler ekmek parası bile bulamıyorum. Davadan dolayı benim hesaplarımı bloke ettiler. Benim tek tesellim köpeğim, beni hayata bağladı. Ben ağladığım zaman oda ağlıyor. ” Kaynak : İHA

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