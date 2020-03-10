Bakan Koca'dan 'okullar tatil olabilir' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerinden satır başları:



Havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Burada şu sorulabilir? 'Termal kamera ne kadar gösterir?' Haklısınız ama ateşli vakayı erken dönemde yakalamak önemli ve ilk adım da bu.



Bu adım dünyada geç kalındı. Yeni yeni termal kameralar koyulmaya başlandı. Wuhan kentinde yayılım göstermesiyle biz 5 Şubat'ta bütün uçuşlarımızı durdurduk. Avrupa ülkeleri hiç uygulamadı. Avrupa'da yayılması da bu durum kritik.



Biz İran'la erken dönemde hemen sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara ve hava dahil olmak üzere kapattık. İran'la çok yoğun bir trafiğimiz var. Tam zamanında aldığımız karar, 20 bin İranlı'nın Türkiye'ye giriş yapmamasını sağladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 30 kadar hastanın evlerine gönderilmiş olması. Hastalık varken karantinada uygulanmadı.



İtalya önlem almadı, Avrupa'da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa önlem almamak da ısrarcı. Almanya, Fransa ve İsviçre daha büyük sorunlar yaşayacak. Bizim de Avrupa'yla ilişkimiz çok yoğun.



TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK



İran'la kapıları kapatmamış olsaydık, hastalık bizde de yayılacaktı. Bu salgının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok. Tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok. Bir gün sonra da çıkabilir, sonra da çıkabilir.



Bu yüzden bizim bu dönemde küresel sorunla ulusal mücadele etmemiz gerek. Sorun küresel, çözüm küresel.

