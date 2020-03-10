Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerine corona virüsü ile ilgili sunum yaptı.



Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. 15 Ocak'ta hazırlandı. Burada enfeksiyona ilişkin bilgiler vaka tanımı yönetimi izolasyonların nasıl olması gerektiği yer aldı. Havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. Termal kamera ne kadar gösterebilir diye sorulabilir. Dünyada böyle bir durumda yapılması gereken ilk eylemlerden bir tanesi. Yüzde 7-8 olabilir kimisine göre 12 oranında.



''ATEŞLİ VAKAYI ERKEN DÖNEMDE YAKALAMAK İÇİN ÖNEMLİ''



Ateşli vakayı erken dönemde yakalamak için önemli olduğunu biliyoruz. 1 hafta 10 gün öncesine kadar Amerika termal kamera koyalım mı koymalım mı diye tartışıyordu. 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi. İran'da bu enfeksiyonun yoğunlaştığı görüldü. Kum ve Meşhed odak olmaya başladı. Erken dönemde sınırları kapattık. İran geç bildirmiş oldu 23 Şubat'ta bütün sınırları kapatmış olduk. 1 gün önce kara yolu ile giriş yapanların sayısı 3500'ü geçiyordu buradan gidenlerin 4 bine yakındı. İran ile çok yoğun bir trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde katı kurallar uygulanmamış olsaydı girecek bu sayısı 20 binden aşağı olmazdı.



''AVRUPA TEDBİRLERİ ALMAKTA GEÇ KALIYOR''



İtalya da genel anlamda önlem almadı. Avrupa tedbirlerini almakta geç kalıyor halen geç kalmaya devam ediyor. Hiçbir tedbir almadı halen aynı şekilde. Şu an İtalya büyük bir sorun yaşıyor. Almanya önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak. Fransa daha büyük sorun yaşayacak. Avrupa'da var olan ilişkimiz her geçen gün yoğun bir ilişki. Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Bu virüs tespit edilebilmiş değil. Bu salonda sarılık ve hepatit taşıyıcısı hiç kimse yok demem ne kadar doğru değil ise aynı şekilde tespit edilmiş corona virüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sonra çıkabilir. İşin gerçekliği bu.''