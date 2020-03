Avrupa'yı saran Corona virüs Türkiye'ye neden gelmedi?

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, aynı soru ve benzer endişelerle halktan binlerce telefon aldıklarını söylüyor.



Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş’ın haberinde görüşlerine yer verilen Adıyaman’ın yanıtı ise net: "Panik yapmayın. Konuyu yakından takip ediyoruz. Türkiye'de tanısı konulmuş corona virüs vakası şu an için yok."



Adıyaman, "Ama" diyerek ekliyor, “Türkiye'ye muhtemelen gelmiştir. Ancak bu virüsün semptomları sandığınız kadar ölümcül olmayabiliyor. Klasik belirtileri göstermeden de geçip gidebiliyor. Bu nedenle, 'Hastaneler karantina altında' gibi dedikodulara kulak asmayın. Vaka olsaydı, yayılmış olsaydı bu inanın ortaya çıkardı. Hastalar bir yerde toplanır, ona bağlı ölümler görülürdü. Hiçbir yerden bu duyumu almıyoruz. Maalesef bu söylentilere neden olan Sağlık Bakanlığı'na karşı güvensizlik, oysa ki yapılması gereken her şey yapılıyor" diyor.Covid-19'un üç-dört ay sonra grip gibi normalleşeceğinin altını çizen Adıyaman, "Gerçekten paniğe gerek yok. Zaten havalar ısınmaya başladı. Bu hastalık damlacık enfeksiyonuyla bulaştığı için insanlar birbirinden ayrı durmaya başladığı zaman salgın azalacaktır" dedi.



Adıyaman, korku ve endişe üzerinden fırsatçılık yapanlara karşı da İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyor, "Daha 1 ay önce kutusu 10 lira olan maskeler şu an 250 TL. Bu fırsatçılıktır. Önlenmelidir” diyor.