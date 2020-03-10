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Apple’dan yeni corona virüs adımı

Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelindeki pek çok ofisini ve mağazasını kapsayan bir dizi tedbirler alan Apple yeni bir adım attı.

Teknoloji / 10 Mart 2020 Salı 10:50
Apple’dan yeni corona virüs adımı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.

Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple corona virüs salgını nedeniyle yeni önlemler aldı. 9to5Mac'te yer alan habere göre, Apple hasta olan çalışanlarının sınırsız izin kullanabileceğini duyurdu.

Apple CEO'su Tim Cook, dün yaptığı açıklamada dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığının altını çizmiş, evden çalışmalarını önermişti.

Söz konusu bilgilendirme şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerindeki çalışanlara gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.

CaliforniaGüney KoreİngiltereTeknolojiİsviçre

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