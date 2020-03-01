'Umut' yolculuğunun masum melekleri

Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle ailelerinin yanlarına alarak, Avrupa hayaliyle ‘umut’ yolcuğuna çıktığı binlerce bebek ve çocuk mülteci, göç yolculuğunun masum yüzü olmaya devam ediyor.



Kimi zaman babalarının sırtında, annelerinin kucağında uzun yürüyüş mesafeleri, kimi zaman ise dondurucu soğuk ve yağmurun altında battaniyeye sarılarak, onlarca saat bekleme olsa da, binlerce mülteci çocuk, yine de yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmiyor.



Çocukluklarını ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta anne ve babaları ile zorlu göç yollarında yaşayan mülteci çocuklar, Yunanistan askerleri tarafından uygulanan şiddetli müdahalelerde ölümle burun buruna geliyor. Her şeye rağmen, bulundukları bölge sakinleştiğinde saklambaç, kör ebe ve kendilerince oyunlar oynayarak, bir nebze de olsa çocukluklarını yaşamaya çalışıyorlar. Kaynak : İHA

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