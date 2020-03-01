Umuda yolculuk 'engel' tanımıyor

Edirne’ye gelen göçmenlerin umut yolculuğu 3’üncü günde de devam ediyor.



İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden Edirne’ye gelen göçmenler Yunanistan’a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısında bulunan tampon bölgeye toplanıyor.



Yunan sınırı olan ve binlerce göçmenin gerek bot gerekse yürüyerek geçtiği Edirne’nin sınır köyü Doyran köyünde de mülteci yoğunluğu yaşanıyor.



Binlerce kadın ve bebeğin bulunduğu umut yolculuğunda bedensel engelli göçmenlerin de olduğu görüldü.



Engelli göçmenlerin tekerlekli sandalyeler ile sınıra yürümesi günlerdir sürüyor.



Tampon bölgeye ulaşan ve Yunan polisinin çok sert müdahalesiyle karşılaşan bazı engelli göçmenler ise zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kaynak : İHA

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