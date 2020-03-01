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Tayland'da korona virüsünden ilk ölüm

Tayland’da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Dünya / 01 Mart 2020 Pazar 11:00
Tayland'da korona virüsünden ilk ölüm

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Tayland'da da ilk ölüm gerçekleşti. Salgın Önleme Merkezi Genel Müdürü Suwanchai Wattanayingcharoen yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Taylandlı erkek bir hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Wattanayingcharoen, 'Çinli turistlere maruz kaldığı için risk altındaydı' dedi.

Sağlık yetkilileri de hayatını kaybeden kişinin, satış sektöründe çalıştığını belirterek salgının ilk aşamalarında birçok turistle temas ettiğini aktardı.

Wattanayingcharoen ayrıca, hastanın ilk olarak geçtiğimiz 27 Ocak'ta dang humması nedeniyle özel bir hastaneye yatırıldığı, daha sonra korona virüsü teşhisi konulduğunu ve 5 Şubat'ta hükümetin belirlediği ana tedavi merkezine sevk edildiğini ifade etti.

Öte yandan Tayland'da korona virüsünden kaynaklı 42 vaka bulunuyor.

Kaynak : İHA

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