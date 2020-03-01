Rejim hedefleri böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 Top/Obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bakanlıktan, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği yeni görüntüler paylaşıldı. Kaynak : İHA

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