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İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü

Reuters haber ajansı Suriye Devlet Televizyonuna dayandırdığı haberinde 2 rejim uçağının düşürüldüğünü ve pilotlarının atladığını son dakika olarak geçti.

Güncel / 01 Mart 2020 Pazar 15:31
İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü
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İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters son dakika olarak duyurduğu haberde, Türkiye'nin İdlib'de iki rejim uçağını düşürdüğünü, pilotların paraşütle atlayarak kurtulduklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir.' denildi.

SANA: 2 UÇAĞIMIZ DÜŞÜRÜLDÜ
Rejime ait haber ajansı SANA da uçakların düşürüldüğünü doğruladı. Suriye rejimine ait haber ajansı SANA'da yer alan haberde, uçakların düştüğü, pilotların paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi.

BAKAN AKAR BÖYLE DUYURMUŞTU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir' dedi.

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