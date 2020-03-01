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Esad'ın bir uçağı daha düşürüldü

İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü. Türkiye'nin gözlem noktaları üzerinde uçtuğu belirlenen bir savaş uçağı düşülürken, uçağın enkazına ve paraşütle atlayan pilotu arama çalışmaları başladı

Dünya / 01 Mart 2020 Pazar 12:48
Esad'ın bir uçağı daha düşürüldü

Suriye'nin İdlib şehrinde, muhalifler Esad rejimine ait bir uçağı düşürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saat 09.20 civarında Serakib'de Türk gözlem noktalarının çevresinde uçtuğu söylenen rejim güçlerine ait savaş uçağı muhaliflerin açtığı ateş sonucu düştü.

Uçağın, 7 defa gözlem noktaları üzerinde uçtuğu, iki defa da alçak ve süpersonik patlama yaratan uçuş yaptığı öğrenildi.

Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Uçağın 2 pilotu paraşütle atlarken, uçağın enkazı ve pilotlar için arama çalışmaları başladı.

İdlibBeşar Esad

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