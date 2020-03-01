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Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.

Siyaset / 01 Mart 2020 Pazar 11:39
Erdoğan ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

Rusya Devlet BaşkanıMilli Savunma BakanıCumhurbaşkanıMevlüt ÇavuşoğluRecep Tayyip Erdoğan

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