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Cumhurbaşkanı'ndan şehit ailesine ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Yaşam / 01 Mart 2020 Pazar 19:57
Cumhurbaşkanı'ndan şehit ailesine ziyaret
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak : AA

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