Bakan Soylu, son rakamı açıkladı

Alçak Esed rejiminin, İdlib'e yaptığı hava saldırısı sonucu 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri sınır kapılarını açtığını duyurdu.



Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını öğrenen göçmenler Avrupa'ya geçme umuduylar Edirne'de bulunan sınır kapılarına akın etti.







BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden Edirne üzerinden ayrılan göçmenlere ilişkin bilgi verdi.



Soylu, 'Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577' dedi.







