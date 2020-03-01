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4 ayda 2 bin 70 kişiye 'yetkisiz çakar'dan 2 milyon 225 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkisiz çakar kullanımına ilişkin 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 2 bin 70 kişiye 2 milyon 225 bin 381 lira ceza verildiğini açıkladı.

Güncel / 01 Mart 2020 Pazar 10:57
4 ayda 2 bin 70 kişiye 'yetkisiz çakar'dan 2 milyon 225 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkisiz çakar kullanımına ilişkin konuştu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 2 bin 70 kişiye 2 milyon 225 bin 381 lira ceza verildi.

(Araç çekelim de buradan gelir elde edelim) diye bir kaygımız yok. Tam tersi trafiğe katkı sağlayabilecek, vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırabilecek araç çekmeleri dışında bir çekme söz konusu olmayacak.

Trafik çekici araçları aynı zamanda bir trafik aracı olarak da görev yapacak. Çünkü içinde trafik polisimiz, trafiğe bağlı ekipler olacak. Hem bir taraftan çekici hem de bir taraftan trafiği yöneten ve kontrol eden merkezler olarak da görev yapacaklar.

Koruma kararı varsa tepe lambası kullanabilir. Kendi aracına takacak, aynı zamanda sireni de çalacak. Tepe lambası takıp o sesi koymadığı andan itibaren polis durduracak ve 'Senin sesin nerede' diye soracak.''

Polisİçişleri BakanıTepe Lambası

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