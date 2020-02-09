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Yetkililerden gizli buzlanma uyarısı!

Kırıkkale’de yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Yetkililer, yaklaşık 60 bin motorlu aracın geçiş yaptığı 43 ilin geçiş güzergahında seyreden sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaşam / 09 Şubat 2020 Pazar 22:47
Yetkililerden gizli buzlanma uyarısı!
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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı Kırıkkale’de de etkili oldu. Yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ‘kilit kavşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soğuk havanın etkisiyle kent merkezinde yaşanan buzlanma dolayısıyla Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu yollarda tuzlama çalışması yaptı. Trafik Denetim Noktalarındaki polisler ise sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesini sağlıyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Bin 123 rakımlı Keskin ilçesinde aniden bastıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Keskin Belediyesi ekiplerince kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti. Kaynak : İHA

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