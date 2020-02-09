USD (Alış - Satış) : 5,98 - 5,99 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

İstanbul'da Kudüs mitingi!

Yenikapı'da düzenlenen mitingde Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Siyaset / 09 Şubat 2020 Pazar 19:22
İstanbul'da Kudüs mitingi!

Saadet Partisi, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında açıkladığı plana tepki amacıyla İstanbul Yenikapı Meydanı'nda miting düzenledi.

60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlediği 'Büyük Kudüs Mitingi' için halk Yenikapı'daki alanda toplandı.

Mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.



'MAZLUMLARIN HAKLARINI SAVUNMAK İSTİYORUZ'

CHP'nin 37. İstanbul Kongeresi'nde mitinge katılacağını duyuran Kemal Kılıçdaroğlu 'Buradan Kudüs Mitingi'ne de katılacağım. Filistinlilerin hakları ellerinden alınıyorsa mazlum milletlerin haklarını savunmak istiyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.






Saadet PartisiAhmet DavutoğluKemal KılıçdaroğluSaadet Partisi Genel BaşkanıEkrem İmamoğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı