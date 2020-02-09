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Elazığ'da süs havuzları dondu

Depremin vurduğu Elazığ’da soğuk havanın etkisiyle süs havuzları dondu.

Yaşam / 09 Şubat 2020 Pazar 11:48
Elazığ'da süs havuzları dondu

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından kentte yaralar sarılmaya devam edilirken, kış şartları da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin uyardığı kar yağışının dün etkili olduğu Elazığ’da geceden itibaren soğuk hava kendini hissettirmeye başladı.

Gece hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu kentte gündüz de eksi 5’lerde olması hayatı etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları da dondu.

Meteoroloji hava sıcaklıklarının 3 gün daha mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altında seyir edeceğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kaynak : İHA

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