'Alternatif plan hazırlayalım'

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Üçüncü Konferansı'na İtalya'yı temsilen katılan Piras, Filistin ve Kudüs sorununa dair konuşma yaptı.



Akdeniz bölgesi ve Orta Doğu'da yeni savaş dalgaları olduğunu belirten Piras, 'Batılı ve Doğulu güçler, bir süredir Orta Doğu'da güç kazanmaya çalışarak dünyaya yeni adaletsizlikler ve baskılar getirmekte.' şeklinde konuştu.



Piras, ABD'nin sözde barış planını ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını reddettiğini dile getirerek, 'Kudüs elbette ki Filistin'in başkentidir ama aynı zamanda dünyanın manevi başkenti ve barışın, diyaloğun başkentidir.' ifadelerini kullandı.



Katılımcılara hitabının ardından AA muhabirine konuşan Piras, buraya Filistinlilerin davasını sürdürmek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına hayır demek için geldiğini vurguladı ve 'Filistin için hakiki barışın tesis edilmesi lazım. Bunun manası İsrail'in belirli sınırlara geri çekilmesi, Filistin halkının ülkelerine dönmesinin sağlanması ve uluslararası camianın Filistin'i devlet olarak tanımasıdır.' dedi.



'TÜRKİYE VE İTALYA, ALTERNATİF BARIŞ PLANI HAZIRLAYABİLİR'



Piras, Filistin'deki sorunun sadece kendi bölgesini etkilemediğinin altını çizerek, 'Akdeniz bölgesinde barış, Avrupa'da barış demektir. Bu yüzden Filistin, Avrupa'nın ve İtalya'nın ana meselelerindendir.' diye konuştu.



Türkiye ve İtalya'nın Filistin sorununun çözümü konusunda birlikte neler yapabileceği sorusuna ise Piras, 'İki ülke bir araya gelmeli ve hakiki barışın sağlanması için ortak çalışmalıdır. Türkiye ve İtalya, Trump'ın sözde barış planına karşı Filistin için alternatif barış planı hazırlayabilir. Bunun için Filistinlilerin gerçek hürriyetlerine kavuşmalarını, yani sadece kültürel değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamalıyız.' cevabını verdi.



Piras, yaklaşık 2 ay önce Filistin üzerine düzenlenen bir konferans için Türkiye'de bulunduğunu hatırlatarak, 'Filistin davasını savunmaya devam edeceğim. Bu konuda yaptıklarımla ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum.' dedi.