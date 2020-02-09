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35 kişi donmak üzereyken kurtarıldı!

Van’ın Gevaş ilçesindeki Van Gölü kıyısına terk edilen yaklaşık 35 düzensiz göçmen, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi.

3. Sayfa / 09 Şubat 2020 Pazar 18:35
35 kişi donmak üzereyken kurtarıldı!
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Gevaş Kaymakamlığından 112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri hemen harekete geçti. Van Gölü’ndeki Akdamar İskelesi’ne çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, İn Mahallesi sahiline de sahil güvenlik ekipleri ve iki tekne yönlendirildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tekneyle götürülen düzensiz göçmenler, İn Mahallesi kıyısına bırakıldı. Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler için ekipler hazır bekletiliyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise, yaklaşık 35 kişilik düzensiz göçmenin İn Mahallesi kırsalındaki Van Gölü sahiline bırakıldığını söyleyerek, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle karadan bölgeye ulaşılamadığı için Gevaş ilçesinden bölgeye iki tekne yönlendirdi. Düzensiz göçmenler tekneyle Akdamar İskelesi’ne getirilecek. İskelede sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekliyor. Düzensiz göçmenler buradan ambulanslarla hastaneye kaldırılacak” dedi.

Kaynak : İHA

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