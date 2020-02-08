USD (Alış - Satış) : 5,98 - 5,99 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Yolcu otobüsü devrildi: 43 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 08 Şubat 2020 Cumartesi 12:25
Yolcu otobüsü devrildi: 43 yaralı

Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan iki tur otobüsünden Hasan Tuna (29) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı otobüs, Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 43 kişi ambulanslarla ve özel araçlarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru ile Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yaralıları ziyaret etti.

Cabbar, burada yaptığı açıklamada, aşırı buzlanmadan kaynaklanan kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını söyledi.

Gerek jandarma gerekse sağlık ekiplerinin ilk ihbarla olay yerine intikal ettiklerini anlatan Cabbar, "11 kişi Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen 2 yaralımızın durumu ağır, yoğun bakımdalar. Buradaki vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Yolcu OtobüsüDireksiyonSağlık EkibiJandarma

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı