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Van'da çığ düştü

Van-Çatak kara yoluna çığ düşerken, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Güncel / 08 Şubat 2020 Cumartesi 12:02
Van'da çığ düştü
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Dün gece etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Van-Çatak-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı. Yoğun kar yağışının sabah saatlerinde de etkisini sürdürmesi üzerine ulaşıma açılmayan Çatak yoluna saat 11.00 sıralarında çığ düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Elmacı bölgesine düşen çığ nedeniyle yaralanan veya ölen kimsenin olmadığı bildirildi.

VAN VALİLİĞİ BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van-Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı yok. Bölgede çalışma başlatıldı” denildi.

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