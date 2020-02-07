Tuzla'da İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Patlamalar meydana gelen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.



YANGIN MADENİ YAĞLARDAN ÇIKTI İDDİASI



İlk edinilen bilgiye göre yangının Bakım Komutanlığında madeni yağlardan çıktığı aktarıldı.