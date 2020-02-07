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Sıcak Haber : Tuzla'da askeri alanda yangın!!..

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar meydana geldi.

3. Sayfa / 07 Şubat 2020 Cuma 23:45
Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'da İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Patlamalar meydana gelen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

YANGIN MADENİ YAĞLARDAN ÇIKTI İDDİASI

İlk edinilen bilgiye göre yangının Bakım Komutanlığında madeni yağlardan çıktığı aktarıldı.

Sağlık Ekibi

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