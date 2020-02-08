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Rus heyetle ne görüşüldü?

Rusya'dan İdlib için bir heyet Ankara'ya geldi. Heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı. Heyetler arası görüşmelerde İdlip’teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükünet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Güncel / 08 Şubat 2020 Cumartesi 21:00
Rus heyetle ne görüşüldü?

İdlib'de Esad rejimine bağlı güçlerin ilerleyişi devam ederken Ankara önemli bir randevuya ev sahipliği yapıyor.

Heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temasları tamamlandı. Rus heyeti ile görüşmeler üç saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının başkanlık ettiği heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükünet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı.' denildi.

Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakan Yardımcısıİdlib

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