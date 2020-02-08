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MSB: 'İdlib'deki yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Güncel / 08 Şubat 2020 Cumartesi 12:34
MSB: 'İdlib'deki yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEKTİR

Açıklamada, İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma BakanlığıİdlibSaldırı

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