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İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde kar kürümesi yapan iş makinesi içinde bulunan 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. İş makinesinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

3. Sayfa / 08 Şubat 2020 Cumartesi 18:52
İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Olay, Düzce’nin Gölyaka ilçesi Toptepe Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kar kürümesi yapan operatör Tahir Mali idarisindeki iş makinesinin içinde bulunan Ruhi Mutlu ve Mustafa Acar çalışmalar sırasında yolun karlı olması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralananlardan birinin telefonla arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Dereye yuvarlanan yaralılardan bir tanesi AFAD, DAKE ve UMKE ekiplerinin halatlarla aşağı inmesi sonucunda çıkartıldı. Diğer yaralı ve hayatını kaybeden kişinin ise bulunduğu yerden çıkartılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Kaynak : İHA

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Kurtarma EkibiGüzeldere Şelalesi

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